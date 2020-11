Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Digi Communications N.V. anunța rezultatele financiare pentru al treilea trimestru incheiat la 30 septembrie 2020 La nivel de grup: Profil de creștere puternica: veniturile au crescut cu 8,7% pana la 950,6 milioane EUR, pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2020, comparativ…

- "Sphera Franchise Group raporteaza vanzari consolidate de 502,4 milioane lei in primele noua luni ale anului, reprezentand o scadere de 27,6% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Vanzarile consolidate alegrupului in al treilea trimestru s-au ridicat la 197,9 milioane lei, ceea ce inseamna…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele noua luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 998,5 de milioane de euro, pana la valoarea de 13,058 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform statisticii oficiale,…

- OMV Petrom a raportat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 15,1 miliarde lei, in scadere cu 17%, si un profit net atribuibil actionarilor de 826 milioane lei fata de 2,76 miliarde lei in perioada similara din 2019. Profitul inainte de impozitare s-a cifrat la 957 milioane lei, fata…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de constructii, a inregistrat o EBITDA de 99,1 milioane de lei in primele noua luni din 2020, in crestere cu 46% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Cifra de afaceri a Grupului a crescut cu 14% comparativ cu primele noua luni din…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele opt luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 642 de milioane de euro, pana la valoarea de 11,516 miliarde de euro, arata datele Institutul National de Statistica (INS), publicate luni. Conform statisticii…

- Institutul Național de Statistica a anunțat, marți, ca in primele șapte luni ale anului au fost inregistrate scaderi ale exporturilor cu 16,2% și ale importurilor cu 12,2%, comparativ cu perioada similara de anul trecut.Potrivit INS, in perioada 1 ianuarie-31 iulie 2020, exporturile FOB au…

- Grupul Romcarbon a inregistrat in primul semestru din 2020 o pierdere neta de 1,642 milioane lei, in crestere cu 478.000 lei comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, conform datelor financiare remise Bursei de Valori Bucuresti.Valoarea vanzarilor nete a fost in primele sase luni de 126,91…