Afacerile lui Selly, profit triplu în ultimul an! Câți bani câștigă influencerul din businessurile sale Firma deținuta de Selly, care presteaza activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, a avut anul trecut o cifra de afaceri neta de 2,5 milioane de lei. Compania acestuia are doar doi angajați.Cu toate acestea, compania a inregistrat și datorii de peste 2 milioane de lei in 2023, de 26 de ori mai mari decat in 2022.Nu de puține ori, Selly a ieșit in evidența și prin aroganțele pe care le face. Merge in vacanțe de lux, și-a cumparat mașina de 250 de mii de euro și, in urma cu ceva timp, a declarat ca lunar cheltuielile lui ajung pana la 20 de mii de euro.Dupa festivalul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

