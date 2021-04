Afacerile laboratoarelor de analize medicale, cifre record pe fondul crizei sanitare declanşată de pandemie Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei, pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID, arata o analiza a companiei de consultanta Frames. „Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei. Performanta vine pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID. Testarile coronavirus au inregistrat una dintre cele mai importante… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

