Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a raportat marti un profit brut de 2,78 milioane de dolari SUA (USD) obtinut in primul semestru din acest an pe fondul majorarii cotatiilor la titei cu 36%. In acelasi timp, cifra de afaceri a companiei a crescut cu 50%

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat in prima jumatate a acestui an o crestere cu peste 50 a cifrei brute de afaceri fata de indicatorul atins in perioada similara din 2017, pana la un nivel de 2,6 miliarde USD.Pe fondul unei majorari cu 27 a materiilor prime procesate…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat in prima jumatate a acestui an unui profit net de 2,78 milioane dolari.In perioada mentionata, cifra bruta de afaceri s-a majorat cu 40% comparativ cu cea din primele sase luni din 2017, ajungand la un nivel de 2,6 miliarde…

- Contul de profit si pierderi al celor mai mari producatori de energie verde din Romania, in speta proprietarii de turbine eoliene, arata semnificativ diferit in 2017 fata de 2016. Trecerea de la pierderi record la profituri, in unele cazuri mai mari decat cifra de afaceri, a avut loc insa pe fondul…

- Piața cafenelelor de specialitate a devenit una extrem de populara in Romania in ultimii ani și chiar daca in prezent aceasta reprezinta aproximativ 3-5% din totalul pieței de cafea, potențialul de creștere este semnificativ, potrivit reprezentanților companiei. Așadar și interesul antreprenorilor pentru…

- Statul roman vrea sa se asigure ca firmele care vor extrage gaze din Marea Neagra vor folosi firme autohtone si angajati romani si, de aceea, parlamentarii din Comisia de Industrii si Servicii vor sa introduca penalitati usturatoatre pentru companiile petroliere daca nu vor face acest lucru in anii…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele patru luni un deficit de 2 mld. euro, comparativ cu 1,7 mld euro in perioada ianuarie - aprilie 2017, marcand o crestere de 15%, informeaza BNR. In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 414 milioane euro,…

- Cea mai mare comunitate de antreprenori online din România se reuneste pe 16-17 iunie la Amazonienii Summit 2018 alaturi de invitati speciali, unii dintre vânzatorii de top la nivel international pe Amazon. Anul trecut Summit-ul din Bucuresti a fost cel mai mare eveniment de profil din…