Afacerile JTI România au crescut anul trecut la 1,3 miliarde euro, din care 75% au fost taxe plătite statului ”Conform raportarilor financiare finale pentru anul trecut, cifra de afaceri inregistrata de JTI in 2020 pentru cele doua entitati cu care isi desfasoara activitatea in Romania, JTI Trading si JTI Manufacturing, depaseste 6,3 miliarde lei (1,3 miliarde euro), in crestere cu peste 16% fata de 2019. 75% din cifra de afaceri, si anume 4,8 miliarde lei reprezinta sume virate la stat: accize, TVA si alte taxe si contributii, in crestere cu circa 13% fata de anul precedent”, anunta compania. Profitul celor doua entitati JTI in 2020 este de peste 731 milioane lei, in crestere cu 34% comparativ cu 2019.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

