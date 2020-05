Afacerile în comerţul cu amănuntul au crescut cu 9,4% în primele trei luni Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 9,4%, respectiv cu 7,5%, informeaza Institutul National de Statistica (INS).



Astfel, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 ianuarie -31 martie 2020, comparativ cu perioada similara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

