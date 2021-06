Afacerile Grupului Farmexim / Help Net au crescut anul trecut cu 12%, la 734,2 milioane euro

”Grupul Farmexim / Help Net, parte a Phoenix Group, a contribuit pozitiv la rezultatele bune ale concernului german, inregistrand in 2020 o cifra de afaceri de 734,2 milioane euro, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul precedent. Pentru grupul Farmexim / Help Net, anul 2020 a fost unul de crestere intensa, atat organic, cat si prin achizitii”, anunta grupul. La finalul anului, grupul totaliza peste 3.000 de angajati in Romania, grupati in trei linii de business: distributie, retail si servicii pentru producatorii de produse farmaceutice. Cresterea s-a datorat, in mare parte, integrarii…