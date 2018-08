Afacerile Gral Medical au crescut cu 24%, inregistrand 71 milioane lei in primul semestru din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de materiale de construcții Prebet a obținut in primul semestru o cifra de afaceri neta de 10,78 milioane lei, cu 6,73% mai mare decat cea de 10,10 milioane lei din perioada similara a anului trecut și și-a ameliorat profitabilitatea. Astfel, compania specializata in fabricarea produselor…

- Grupul Electrica a obtinut in primul semestru al anului 2018 un profit net consolidat de 210 milioane lei, in crestere cu 201,5 milioane lei fata de primul semestru din 2017 si o realizare de 83% din profitul net consolidat bugetat pentru anul 2018, arata un comunicat transmis marti de companie.…

- Wizz Air lanseaza o noua ruta, de la Craiova spre Bruxelles Charleroi, in Belgia, aceasta fiind una dintre cele 11 noi curse anuntate luni in intreaga retea extinsa a companiei. Potrivit unui comunicat al operatorului low-cost, noua cursă va fi operată de două ori pe săptămână,…

- Segmentul dedicat pietei de cofetarie are o pondere de 47% din afacerile diviziei de food service din cadrul Nordic Food si a inregistrat o cifra de afaceri de 38 milioane de lei in 2017 (aprox. 8,2 milioane de euro), in crestere cu 19% fata de 2016,...

- În primele șase luni ale acestui an, procurorii au constatat prejudicii de peste 1,5 miliarde de lei în dosarele instrumentate. Aproape 680 de milioane de lei este prejudiciul cauzat bugetului public, iar 852 de milioane de lei este prejudiciul cauzat persoanelor fizice și juridice,…

- Franciza de agentii imobiliare Re/Max Romania a anuntat luni ca a inregistrat un avans de 35% al afacerilor dupa primele sase luni si mizeaza pe un plus de 40% in acest an, pana la 2,8 milioane euro. Compania a intermediat in primul semestru peste 1,000 de tranzactii imobiliare, in valoare de 40 de…

- TransferGo, companie de transferuri online internaționale rapide, a atras o investiție de 8,6 milioane de euro, cea mai mare finanțare obținuta de companie intr-o singura tranșa. Odata cu aceasta tranzacție, capitalul total atras de TransferGo ajunge la suma de 17,8 milioane de euro. Contribuțiile au…

- Compania a realizat anul trecut un profit net de 337,55 milioane lei si venituri totale de 1,076 miliarde lei, potrivit datelor transmise Ministerului de Finante si consultate de News.ro. De asemenea, CNAB si-a planificat cheltuieli cu investitiile in suma de 338,73 milioane lei. Cheltuielile…