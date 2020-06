Afacerile firmelor din sectorul de textile din Iaşi se zbat în incertitudine Sectorul de textile si confectii din judetul Iasi, o sursa de angajare si de venituri pentru localnici, se afla printre cele mai afectate ramuri industriale pe fondul focarului mondial de COVID-19. Intrucat exista o incertitudine semnificativa generala despre cum va evolua situatia epidemiologica si economica, antreprenorii ieseni cu afaceri in domeniu arata ca micsorarea cererii de pe piata interna este oglindita si de o scadere a exporturilor. Pe masura ce consumatorii par sa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cluj este județul cu cea mai mare rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2020: 77.8% - conform unui comunicat de presa emis de Ministerul Educației și Cercetarii. Aceasta zona a țarii a triumfat și in 2019, cand a avut un procent de 80.71%.In aceasta ierarhie, pe locul secund s-a clasat județul…

- Veniturile au avansat cu 25,49% la 321,5 milioane de lei, in timp ce cheltuielile au inregistrat o crestere de 28%, pana la 303,6 milioane de lei. Profitul companiei a coborat cu 19,67%, de la 17,79 milioane de lei la 14,29 milioane de lei, potrivit ECONOMICA.net. Citeste si: Scandia Food a bagat…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita a organizat si desfasurat Campania pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata si verificarea modului in care se respecta dispozitiile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniile…

- Infiintata in 2018 de elevii clasei a XI-a B (actualii XII B) de la Liceul Tehnologic ,,Eremia Grigorescu” Marașești, sub indrumarea doamnei profesoare Bordeiu Rodica, firma de exercițiu FE DECO-DESIGN EG SRL, caștiga o serie de premii la concursurile firmelor de exercitiu din ediția 2020. Anul acesta…

- Pentru lichidarea incendiului se acționeaza cu cinci mașini de stingere și o autoscara. La locul evenimentului se afla și o ambulanța SMURD, informeaza ISU Iași. Pe strada Vantul din cartierul ieșean Tatarași Nord a izbucnit un incendiu la un depozit cu materiale textile și de mase plastice, care s-a…

- Politia l-a ajuns din urma chiar cand a parcat in fata casei sale de pe strada Vasile Lupu, unde a fugit imediat in casa. Acesta fugea de politie deoarece avea permisul suspendat. „La data de 6 mai, politistii Sectiei 4 Iasi, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza municipiului Iasi…

- Afacerile producatorilor de carne de pasare din judetul Iasi sunt amenintate de importurile de pui din Polonia, care practic au explodat in ultimele luni. Pe fondul pandemiei COVID-19, crescatorii de pasari polonezi au pierdut o buna parte a contractelor din industria serviciilor alimentare din Germania,…

- Situație disperata pentru CAR Moldova. Nu mai poate restitui economiile de o viața ale clienților. Primesc la cerere doar 35 la suta din suma, conform unei hotarari din data de 26 martie. „Nu mi se pare normal. In contract nu scria așa ceva, puteam sa retrag banii pana acum”, a precizat Ion Boamba,…