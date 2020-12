Stiri pe aceeasi tema

- FAN Courier estimeaza ca va incheia anul 2020 cu o cifra de afaceri de 205 milioane de euro - aproape de ”borna” de 1 miliard de lei, mai mare cu peste 22% fața de anul anterior, ca efect al creșterii cererii de servicii de curierat, pe fondul crizei provocata de pandemie, conform Mediafax. Citește…

- "Cargus, una dintre cele mai importante companii de curierat din Romania, a anuntat inaugurarea celui de-al doilea depozit din apropierea Bucurestiului, in Dragomiresti-Deal (Ilfov). Noul depozit face parte dintr-un proiect de investitii de 7,4 milioane euro si va dubla capacitatea de sortare in Bucuresti,…

- Noua aplicație permite curierilor sa genereze AWB-uri pe loc, scurtand timpul de livrare Compania globala de tehnologie Stefanini, prin subsidiara sa din Romania, a reproiectat complet aplicația pentru livratori a celei mai mari companii de curierat din țara, FAN Courier. Proiectul, finalizat la timp…

- „Am avut un soc. Am fost in Piata Mures. In cladirea din Complexul Piata Mures functioneaza 2 institutii ale primariei: Compania de Investitii la etajul 1 si directia de Salubrizare la etaj. Tot in aceasta cladire a functionat Biroul Electoral de Sector... si tot aici a avut fostul primar sediul de…

- Clotilde Armand susține ca a fost in vizita surpriza in Piața Mureș, la Complexul Piața Mureș in care funcționeaza doua instituții ale Primariei: „Am avut un șoc. Nu era nimeni la munca”, scrie Mediafax.

- PSD vine cu soluția creșterii veniturilor a 4,5 milioane de angajați In Romania, mai mult de 4,5 milioane de angajați sunt remunerați cu sume sub 6.000 de lei pe luna. Aceștia s-ar putea bucura, dupa Alegerile Parlamentare, de o creștere substanțiala a veniturilor. Social-democrații au identificat…

- Afacerile mici din Romania, microintreprinderile, firme cu cel mult 9 angajați și maximum 2 mil. euro vanzari, genereaza 30% din profitul net raportat de toate firmele de pe piata locala Cifra de afaceri a microintreprinderilor s-a majorat cu 9% in 2019 fata de 2018, la 203,6 mld. lei (43 mld. euro),…

- ​Compania americana de investiții Greylock Partners, unul dintre primii investitori în companii ca Facebook, Instagram, LinkedIn, Airbnb, Dropbox și Coinbase, a lansat un nou fond de investiții, de 1 miliard de dolari, pentru finanțarea unor startup-uri IT. Citește mai departe și comenteaza…