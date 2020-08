Afacerile Electroaparataj au scăzut în primul semestru cu 31,5%, afectate de pandemie Electroaparataj a inregistrat in primul semestru din 2020 o cifra de afaceri de 4,515 milioane de lei, in scadere cu 31,5% fata de cea din perioada similara a anului trecut, de 6,59 milioane de lei, conform datelor furnizate Bursei de Valori Bucuresti.



Exportul a reprezentat, in primele sase luni ale acestui an, 87,02% din cifra de afaceri.



"Vanzarile si onorarea comenzilor au fost grav afectate in perioada starii de urgenta si alerta generata de aparitia epidemiei COVID-19. Aceasta a dus la o scadere a cifrei de afaceri cu 43% fata de prognoza prevazuta in BVC a acesteia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

