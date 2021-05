Stiri pe aceeasi tema

- "Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 iaanuarie - 31 martie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020, in termeni nominali, a inregistrat o cresterepe ansamblucu 5,6- datorita cresterii comertului…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor s-a majorat cu 17,4%, ca serie bruta, in primul trimestru al anului, raportat la aceeasi perioada din 2020, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica…

- Autovehiculele diesel au reprezentat doar 23,2% dintre inmatricularile auto din Europa in primul trimestru din 2021, raportat la circa 30%, in aceeași perioada din 2020, arata datele Asociatie...

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor in termeni nominali in primele doua luni ale anului a crescut fata de perioada similara a anului trecut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,4%,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 8,5%, in primele doua luni fata de perioada similara din anul anterior, in timp ce volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut, ca serie bruta, cu 29,7%, potrivit datelor…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat in primul trimestru din 2021 o crestere de 85% in ritm anual, la 16.578 de unitati, arata datele publicate joi de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), transmite Reuters, citata de Agerpres. In primul trimestru…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor serie bruta, in luna ianuarie 2021, comparativ cu luna ianuarie 2020, in termeni nominali, a crescut cu 1,1% datorita cresterii cifrei de afaceri din activitatile de servicii informatice si in tehnologia informatiei (+18,6%),…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor in termeni nominali a crescut anul trecut fata de anul 2019 ca serie bruta cu 4,2%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. Aceasta datorita cresterilor inregistrate de cifra…