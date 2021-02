Afacerile din industrie s-au diminuat, anul trecut, cu 7% (INS)

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a scazut cu 7,6% in primele 11 luni ale anului trecut, fata de perioada similara din 2019, declinul fiind generat de industria extractiva, care s-a contractat cu 12,1%, si de industria prelucratoare (minus 7,5%), potrivit datelor publicate joi…

- In primele noua luni din acest an, numarul turistilor straini in Italia a scazut cu 69%, astfel incat sectorul italian al turismului este intr-un "soc profund". Si numarul turistilor interni a scazut pe perioada verii, conform datelor Institutului National de Statistica (Istat), transmite DPA.

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut in primele 10 luni din acest an fata de perioada similara din 2019, atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Cifra de afaceri din industrie a scazut cu 8,6% la 10 luni, dar a cescut in octombrie fața de luna precedenta Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 8,6% in primele 10 luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2019,…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 8,6% in primele 10 luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2019, insa a crescut in octombrie fata de luna precedenta, cu 1,6%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Cifra de afaceri din industrie a scazut cu 8,6% in primele 10 luni ale anului, dar a cescut in octombrie fața de luna precedenta Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 8,6% in primele 10 luni ale anului in curs, raportat la perioada…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 8,6% in primele 10 luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2019, insa a crescut in octombrie fata de luna precedenta, cu 1,6%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei a crescut, in primele zece luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). In perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2020, exporturile…