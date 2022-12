Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 5,4%, in primele 10 luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat cu 27,3%, potrivit datelor publicate joi de Institutul…

- Afacerile din comertul cu ridicata, in care nu sunt incluse autovehiculele si motocicletele, au crescut cu 25% in primele noua luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

- In luna septembrie 2022, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de luna august 2022, atat ca serie bruta cu 8,9%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,1%, arata INS. ▪Volumul cifrei de afaceri din serviciile…

- ”Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1.I-30.IX.2022 a inregistrat o cifra de afaceri cu 26,7% mai mare comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2021, influentata de cresterea cifrei de afaceri la: activitǎtile agentiilor turistice si tur-operatorilor (+36,3%), activitatile…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 4,6%, in primele noua luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat cu 26,7%, potrivit datelor publicate miercuri…

- Grupul IMPACT si a majorat profitul net de la 7,5 milioane lei la 15 milioane lei in primele 9 luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut; Cifra de afaceri s a majorat cu 43 fata de perioada similara a anului precedent; IMPACT a vandut 173 de unitati, a caror valoare se ridica…

- Mai precis, 413.000 USD.Rolls-Royce tocmai și-a lansat primul sau vehicul electric și are deja peste 300 de comenzi in SUA. Elegant și opulent, Spectre are o autonomie de aproximativ 300 de kilometri și poate atinge 100 km/h in 4,4 secunde. Citat de CNBC, directorul executive al Rolls-Royce, Torsten…

- ”Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1.I-31.VIII.2022 a inregistrat o cifra de afaceri cu 30% mai mare comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2021, influentata de cresterea cifrei de afaceri la: activitǎtile agentiilor turistice si tur-operatorilor (+38,4%), activitatile…