Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele 11 luni ale anului trecut, atat ca serie bruta, cu 10,5%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 9,7%, comparativ cu perioada…

- In primele zece luni ale anului, volumul lucrarilor de constructii a scazut fata de perioada silimara a anului trecut ca serie bruta cu 2,0%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,3%, anunța Institutul Național de Statistica. In luna octombrie,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele 10 luni din acest an fata de perioada similara din 2020, atat ca serie bruta cu 11,1%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- In urma cu cinci ani, cand primele magazine legale de canabis din Alaska au inceput sa se deschida, era de anticipat ca va fi o afacere banoasa. „Am avut trei ani fabulosi”, a declarat Sue Nowland, al carei magazin, Alaska Fireweed, a fost printre primele magazine de canabis care și-au deschis…

- Cifra de afaceri din industrie, piata interna si piata externa, in termeni nominali, a crescut cu 20,8%, intre 1 ianuarie - 30 septembrie 2021, raportat la aceeași perioada de anul trecut, anunța...

- ​Comerțul cu amanuntul (un bun indicator care aproximeaza consumul privat, unul din motoarele creșterii economiei) a scazut ușor în septembrie fața de luna anterioara, dupa cum a transmis vineri Institutul Național de Statistica. Scaderea nu este o surpriza, date fiind restricțiile impuse de pandemie.…

- Radu Dragușin (19 ani) a debutat intr-un meci oficial la Sampdoria, in victoria 2-1 Spezia, din runda cu numarul 9 de Serie A. La finalul partidei, fundașul central a oferit primele impresii despre joc. Intrat in teren in minutul 20, dupa ce Valerio Verre nu a mai putut continua partida, Dragușin a…

- Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a crescut in primele opt luni, fata de perioada similara din 2020, atat ca serie bruta cu 38,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 33,5%, arata datele publicate vineri de Institutul…