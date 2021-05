Stiri pe aceeasi tema

- “Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 iaanuarie – 31 martie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020, in termeni nominali, a inregistrat o cresterepe ansamblucu 5,6% datorita cresterii comertului…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut in primul trimestru fata de perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in Romania, cu 4,1% ca serie bruta in primele trei luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, releva datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). Sursa:…

- Afacerile din sectorul serviciilor, prestate in principal catre companii, au scazut in februarie cu 0,2%, serie bruta, fata de aceasi luna a anului trecut, dar serviciile prestate in februarie 2021 catre firme au inregistrat un avans de 4,7% fata de luna ianuarie 2021, arata datele publicate vineri…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) in termeni nominali a crescut in primele doua luni din acest an fata de perioada similara din 2020, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele doua ale anului in curs, fata de perioada 1 ianuarie - 29 februarie 2020, ca serie bruta cu 1,5%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Cifra de afaceri reprezinta veniturile totale inregistrate de intreprindere in perioada de referinta, provenite atat din activitatea principala, cat si din activitatile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include TVA si veniturile din vanzarea sau transferul de mijloace fixe. ”Cifra…