Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, a inregistrat o crestere cu 12,6%, in termeni nominali, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate…

- Afacerile din industrie s-au majorat cu 4,3%, in primele doua luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a rezultatelor inregistrate in industriile extractiva si prelucratoare, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti, potrivit Agerpres.…

- Afacerile din domeniul comertului cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, s-au majorat, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in ianuarie 2020, fata de aceeasi luna din 2019, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Conform rezultatelor,…

- Afacerile din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor au inregistrat o crestere cu 3,8%, ca serie bruta, in ianuarie 2020, fata de aceeasi perioada din anul precedent, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni…

- Afacerile din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) s-au majorat, in 2019, ca serie bruta, cu 5,7% in comparatie cu anul precedent, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Astfel, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, majorarea…

- Volumul total al cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a crescut cu 8,2% in cursul anului trecut, comparativ cu datele din 2018, in timp ce afacerile din activitatile de servicii de piata prestate populatiei s-au…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata a crescut in primele 11 luni din 2019, in termeni nominali, fata de perioada similara a anului trecut, cu 5,5% ca serie bruta, conform Institutului National de Statistica (INS). Rezultatul s-a datorat cresterii cifrei de afaceri din comertul cu ridicata al bunurilor…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele 11 luni din 2019, in termeni nominali, fata de perioada similara a anului trecut, cu 5,5% ca serie bruta, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…