Afacerile de familie se confruntă cu un mediu fiscal complex şi în continuă schimbare (analiză) Afacerile de familie contribuie la dezvoltarea economiei globale, avand cea mai mare contributie la PIB-ul global si un impact major asupra pietei muncii, insa liderii care vor sa isi pastreze afacerea in familie si sa o transfere catre generatia urmatoare se pot confrunta cu o multitudine de provocari, cu atat mai mult intr-un mediu instabil, asa cum se intampla in prezent, arata un studiu KPMG.



"De multe ori, aceste transferuri intre generatii pot avea implicatii fiscale complexe, nu doar intr-un singur stat, care nu trebuie neglijate", potrivit KPMG Private Enterprise Global Family…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

