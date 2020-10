Afacerile de aur ale pandemiei Afacerile de aur ale pandemiei, OMS e mai mult politica decat științifica, gripa și morții sai au fost doar cateva dintre subiectele unui interviu de excepție realizat cu profesorul universitar doctor, Vania Atudorei la Reporterii Actualitații . Profesorul, microbiolog federal al Registered Microbiologist of Canadian College of Microbiologists și supervisor al Departamentului Farmaceutic al Eurofins, Montreal, are dublu doctorat pe microbiologie in Elveția și Canada. Și, spre deosebire de alți experți, nu are mesajul pe care te-ai aștepta sa-l auzi de la o somitate de talia sa. Puteți citi, mai… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

