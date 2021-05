Afacerile Dacia s-au PRĂBUȘIT în pandemie: cifra de afaceri a SCĂZUT cu 30% Cifra de afaceri a Automobile Dacia a scazut in 2020 cu 27% fata de 2019 la 3,783 miliarde de euro, potrivit datelor financiare ale companiei, citate de ZF. Daca in 2018 ajungea la un maxim istoric de 5,3 miliarde de euro, anul trecut din cauza opririlor de productie pe fondul pandemiei, a pierdut un sfert din business, ajungand la un nivel intre valorile dintre anii 2012 si 2013, conform Mediafax. Profitul net al companiei a scazut cu 56% in 2020 la 62 mil. euro din cauza masurilor impuse de pandemie, iar numarul angajatilor s-a redus cu 7,2% la 13.685 de salariati, revenind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

