Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei, pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID, arata o analiza a companiei de consultanta Frames. „Afacerile…

- Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei, pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID, arata o analiza a companiei de consultanta Frames. ”Afacerile…

- ”Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei. Performanta vine pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID. Testarile coronavirus au inregistrat una dintre cele…

- ”Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei. Performanta vine pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID. Testarile coronavirus au inregistrat una dintre cele…

- Clujul are o rata de infectare cu COVID-19 de aproape 6 la mia de locuitori. Numarul de teste realizate în ultima zi a fost de 1.943 din care 896 diagnostic grupe de risc, 475 teste efectuate la cerere și 572 teste rapide. Situația…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3825 noi cazuri de infectare. "Pana astazi, 29 martie, pe...

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a utilizat anul trecut la 110 miliarde de franci elvetieni (118,27 miliarde de dolari) pentru a contracara tendinta de apreciere a monedei nationale in perioada pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters. Interventiile Bancii Nationale a Elvetiei…

- Un numar de 5.593 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, bilantul total al infectarilor ajungand astfel la 886.752. In ultima zi au murit 143 de pacienti, iar un numar de 1.313 de persoane sunt internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate…