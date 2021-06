Afacerile companiilor au scăzut cu 1,7% în anul 2020; profitabilitatea a crescut la 6,57% (analiză) Cifra de afaceri obtinuta la nivelul mediului de business a inregistrat in pandemie o scadere de aproximativ 1,7%, de la peste 1.518 miliarde de lei in anul 2019, la 1.492 de miliarde de lei in anul 2020, potrivit unui studiu realizat de Termene.ro, analiza care ia in calcul toate companiile care au depus situatiile financiare in perioada 2018-2020. Potrivit sursei citate, declinul vine dupa o perioada de 10 ani de crestere continua a acestui indicator, ultimul an de scadere fiind 2009, cand economia s-a contractat din cauza crizei financiare. In anul 2018, valoarea generata a fost de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

