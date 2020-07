Afacerile companiilor aeriene, in cadere libera. "Decolul" financiar, de abia din 2022 Afacerile companiilor aeriene sunt in cadere libera, acest sector al transporturilor la nivel global fiind cel mai afectat dintre toate segmentele, se arata in cel mai recent raport al Coface.



Potrivit prognozei, cifrele de afaceri ale companiilor aeriene vor fi cu 57% mai mici in trimestrul al patrulea din 2020 fata de aceeasi perioada din 2019.



Dintre cele 13 sectoare pentru care Coface publica evaluari sectoriale ale riscurilor, transportul aerian ar fi cel mai afectat: cifra de afaceri este preconizata sa scada cu 51% in scenariul de baza si cu 57% in cazul unui al doilea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

