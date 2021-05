Afacerile companiei SelfPay au crescut anul trecut cu 21%, la 109,3 milioane de lei “Compania SelfPay a inregistrat in 2020 o cifra de afaceri de 109,3 milioane de lei si o crestere a profitului net cu 298% fata de anul anterior. In acelasi timp, compania a raportat EBITDA de aproape 6 milioane de lei, inregistrand astfel o crestere de 170%, in raport cu aceeasi perioada a anului trecut”, arata compania. SelfPay a procesat anul trecut 17,2 milioane de plati, inregistrand o crestere de 40% fata de anul precedent. O evolutie in crestere se remarca pe toate segmentele relevante de plati procesate de companie, de la cel al taxelor si impozitelor (in crestere cu 215%), la moneda electronica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

