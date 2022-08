Afacerile companiei Antibiotice SA în primul semestru 2022 au depășit perioada similară a anului 2021 Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucuresti, in data de 16 august 2022, raportul cuprinzand rezultatele economico-financiare aferente semestrului I al anului 2022. Rezultatele arata creșteri sustenabile determinate de aplicarea consecventa a politicilor de maximizare a randamentelor și a strategiei de consolidare a afacerii atat pe plan internațional cat și in Romania, pana in 2030. Creșterea cu 54% a veniturilor din vanzari Piețele internaționale au revenit la perioada pre-pandemie, cu o reluare a accesului populației la sistemele de sanatate publica, la programele de spitalizare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

