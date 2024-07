Ministerul Energiei din Austria a desemnat o comisie de experți pentru a examina posibilitatea ieșirii țarii dintr-un contract de furnizare de gaze incheiat intre grupul rus Gazprom și grupul austriac OMV. Aceasta masura vine in contextul eforturilor de a reduce dependența de gazele naturale rusești, a anunțat ministrul Energiei, Leonore Gewessler. Contextul contractului Contractul dintre […] The post Afacerile Austriei cu Rusia sub lupa: O comisie speciala ancheteaza contractul OMV-Gazprom appeared first on Puterea.ro .