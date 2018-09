Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii constructorului italian Astaldi au anuntat joi, in cadrul unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ca firma este pregatita sa investeasca minimum 400 milioane euro anul viitor, in Romania, informeaza ministerul de resort, pe pagina de Facebook. Lucian Sova si…

- Optima, compania de outsourcing cu capital majoritar romanesc a inregistrat o creștere financiara de 44% in primele 6 luni ale lui 2018 fața de aceeași perioada a anului trecut. „Primul semestru din 2018 a insemnat pentru Optima o perioada de crestere organica, in care ne-am concentrat foarte mult…

- De aceea, asa cum reiese din cele mai recente sondaje ale Eurostat, populatia Poloniei din 1989 in principiu a ramas cam la acelasi nivel: 38 milioane. Alta este situatia cu alte cateva tari ale Europei Centrale. Asa cum au comunicat statisticienii luxemburghezi, Lituania este in continuare tara Uniunii…

- 26 de lei platește statul pentru vizita unui medic veterinar intr-o gospodarie. Se verifica starea de sanatate a pasarilor de curte, a porcilor, vacilor și oilor. Conform legislației, exista doua inspecții pe an – una in primavara, cealalta, in toamna. „Primavara, noi, medicii, faceam aproximativ…

- Franciza de agentii imobiliare Re/Max Romania a anuntat luni ca a inregistrat un avans de 35% al afacerilor dupa primele sase luni si mizeaza pe un plus de 40% in acest an, pana la 2,8 milioane euro. Compania a intermediat in primul semestru peste 1,000 de tranzactii imobiliare, in valoare de 40 de…

- Firma de consultanța in management și tehnologie BearingPoint iși continua dezvoltarea pe piețele europene prin deschiderea unui al patrulea birou in Romania, la Iasi (Agerpres).Acest lucru demonstreaza angajamentul continuu al BearingPoint fața de Romania și de oamenii din aceasta țara.…

- Romania mai are rezerve dovedite de petrol de doar 60 de milioane de barili de petrol, echivalentul a 10 milioane de tone de petrol, conform datelor pe anul 2017 centralizate intr-un studiu al British Petroleum (BP). Romania mai are rezerve dovedite de petrol de doar 60 de milioane de…

- Grupul Eurolife ERB Asigurari, ce deține în România companiile Eurolife ERB Asigurari de Viața și Eurolife ERB Asigurari Generale, și-a continuat procesul de consolidare a prezenței în piața locala, raportând pentru sfârșitul anului 2017 rezultate financiare pozitive…