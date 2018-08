Afacerile Alka, crestere anuala double digit. Ady Hirsh: Suntem ambasadori mai buni decat politicienii romani

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de aparate electrice Electroaparataj Targoviste (ELJ), controlat de fondul de investitii Broadhurst, a incheiat primele sase luni ale anului cu afaceri de 9,2 milioane lei, in crestere cu 3,4%, si un profit de 227.607 lei al societatilor integrate, potrivit raportului financiar consolidat…

- Producatorul de abrazive profesionale Carbochim Cluj-Napoca a incheiat primul semestru cu afaceri de 18 milioane lei, in crestere cu 11% fata de aceeasi perioada a anului 2017, evolutie sustinuta in principal de majorarea veniturilor din vanzarea produselor finite bazate pe cererea din sectorul…

- Producatorul apei Calipso si-a crescut veniturile cu 18% in primele sase luni ale anului fata de perioada similara a anului trecut, avansul obtinut datorandu-se investitiilor de peste 10 mil. euro din ultimii doi ani in echipamente, tehnologii si sisteme certificate international. Continuarea…

- Dupa ce judecatorii Curții Constituționale au respins sesizarile legate de Legea Referendumului și dupa ce au decis sa nu se schimbe prevederea din Codul Civil care definește casatoria ca uniunea dintre un soț și o soție, era clar ca PSD se pregatește ca in toamna sa marcheze caștigul electoral al adoptarii…

- Alevia, compania romaneasca specializata in productia de suplimente alimentare si ceaiuri, a inregistrat in anul 2017 o cifra de afaceri in jur de 24,5 milioane de lei si o crestere cu 10% mai mult fata de valoarea inregistrata in 2016, generand un...

- Polonia s-ar putea confrunta cu o crestere anuala de 29% a numarului de falimente si proceduri de restructurare in acest an dupa un avans anual de 21% inregistrat in primul semestru din cauza cresterii salariilor si costurilor de productie, cat si a modificarilor aduse legislatiei in domeniul afacerilor,…

- Soprana Angela Gheorghiu a transmis un mesaj dupa evenimentul de pe Arena Nationala in cinstea victoriei Simonei Halep la Roland Garros, precizand ca a refuzat titlul de cetatean de onoare si ca a ramas dezamagita sa vada ca edilul „continua sa se foloseasca de numele unor mari personalitati".

- Cei mai multi dintre politicienii romani sufera la capitolul reputatie si nu stiu sa-si contruiasca propriul brand, crede Alina Bota, unul dintre cei mai respectati specialisti romani in „personal branding“. Bota mai spune ca politicienii romani sunt deficitari mai ales la capitolul comunicare, iar…