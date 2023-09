Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de ceasuri elvetiene au scazut usor in iulie, primul declin lunar din ultimii peste doi ani, deoarece cererea a inceput sa incetineasca, in contextul preturilor mai ridicate si a presiunilor economice, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Peste 232.000 de oameni au trecut pe la Bonțida in cele 5 zile de Electric Castle. Cum festivalierii trebuie cazați, hraniți și hidratați, satenii din Bonțida se transforma in antreprenori pe termen scurt. Nu doar localnicii incearca sa caștige un ban de pe urma festivalului, ci și antreprenori ambulanți…

- Rata inflatiei din Marea Britanie a scazut mai mult decat era preconizat, atingand cel mai jos nivel din utlimul an, un semnal ca majorarea dobanzilor incepe sa reduca consumul, titreaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

- Preturile locuintelor din Marea Britanie scad in cel mai rapid ritm din 2011 incoace, a anuntat Halifax, in timp ce piata imobiliara cedeaza in fata cresterii costurilor de imprumut, scrie Bloomberg, citat de Business Magazin.Costul mediu al unei locuinte a scazut cu 2,6% in iunie fata de anul precedent,…

- Cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel mondial a fost luni, 3 iulie, potrivit datelor transmise de Centrul National american pentru Predictii de Mediu. Temperatura medie globala a ajuns la 17,01 grade Celsius, depasind recordul din august 2016 de 16,92 grade Celsius. Valurile de caldura…

- ”In 2022, energia eoliana si solara a depasit orice alt tip de energie in UE, ajungand la o cota de piata de 22,3%, depasind procentele inregistrate de energia nucleara (21,9%), gazul natural (19,9%) si energia hidro (10,1%)”, potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, care…

- Inca o magarie Wizz Air, considerata cea mai proasta companie aeriana din Marea Britanie: perioada de check-in gratuit se reduce la 21 de ore, daca nu ati achizitionat loc, anunta AirLinesTravel. In februarie 2023, o organizatie a consumatorilor din Marea Britanie a decis ca Wizz Air este cea mai proasta…

- Agricola Bacau se afla pe locul al 5-lea in topul celor mai mari producatori de carne, dupa cifra de afaceri realizata pe anul 2022. Primele 4 poziții sunt ocupate de Smithfield, Aaylex, Transavia și Unicarm. Primii cinci jucatori din industria carnii au avut afaceri combinate de peste 5 miliarde lei…