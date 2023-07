Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Nu mai puțin de 174 de apeluri de urgența au primit salvatorii carașeni in 2 ore și 10 minute. Din tot dezastrul, doar la Reșița au cazut copaci pe 20 de strazi! In urma vantului puternic și a precipitațiilor abundente inregistrate intr-un timp foarte scurt, in dispeceratul integrat…

- Interventie pentru stingerea unui incendiu de autoturism Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj Napoca, impreuna cu cei de la Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta din cadrul Aeroportului International Avram Iancu, au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care s a manifestat la un…

- Incendii de padure faceau ravagii miercuri, pentru a treia zi la rand, la vest de capitala Greciei Atena, in timp ce autoritatile se pregatesc pentru un nou val de caldura. Pompieri din toata tara au fost trimisi pentru a ajuta la lupta impotriva incendiilor si intre timp incep sa le soseasca si ajutoare…

- La ora 5 dimineața incendiul fusese localizat, ardea casa parohiala și pompierii au intervenit de urgența.Incendiul care a izbucnit, marti dimineata, la Manastirea Turnu din localitatea Targsoru Vechi, focul cuprinzand casa parohiala, a fost localizat, precizeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari, miercuri, pe o strada din municipiul Focsani, incendiul izbucnind din cauza unui scurt circuit la o lampa de iluminat din portbagajul masinii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Miercuri, 24 mai, in jurul orei 14,00, in urma unui…

- Un incendiu la o hala de productie din Timisoara a izbucnit joi noapte, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, precizand ca 40 de angajati s-au autoevacuat. La fata locului s-au deplasat de urgenta pompierii din cadrul Detasamentului 2 Timisoara, o autospeciala de prima interventie si comanda, trei…

- UPDATE Incendiul se manifesta la un aparat electrocasnic (frigider) – ISU Buzau Sursa video: ISU Buzau *Știre inițiala Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau au fost solicitați, in aceasta dupa-amiaza, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- S-a dat alerta la pompieri, dupa ce un incendiu a izbucnit la manastirea Tarnita, situata in județul Vrancea. Salvatorii au intervenit la fața locului. Din primele informații venite de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, au fost afectate de flacari o casa de oaspeti si un adapost…