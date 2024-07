Afaceri pe timp de caniculă. 300% creștere la vânzările de aparate de aer condiționat Vanzari aparate aer condiționat Vanzarile de aparate de aer condiționat au crescut enorm in acest an, pe fondul valului de caldura din țara. Potrivit datelor retailer-ului online Evomag furnizate Economedia , vanzarile de astfel de aparate au crescut de patru ori, in ultimele trei luni, fața de aceeași perioada a anului trecut. La 300% creștere de vanzari , evident au crescut mult și timpii de așteptare. Evomag lucreaza cu doua firme specializate in montaj, una dintre ele fiind Depanero. Ele lucreaza la intreaga capacitate, cu toate echipele, și, chiar cu aceasta mobilizare, cine da comanda de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Zeci de județe din Romania se confrunta cu un val de canicula extrema, determinand o creștere exploziva a cererii de aparate de aer condiționat. Magazinele și firmele specializate in vanzarea și instalarea acestor aparate au ramas fara stocuri, iar prețurile au crescut semnificativ, pornind de la 2.200…

- Magazinele din Baia Mare au fost luate cu asalt in ultimele zile. Canicula i-a determinat pe baimareni sa-și faca achiziții noi care sa-i racoreasca in zilele toride de vara. Stocul de aparate de aer condiționat și ventilatoare este epuizat in mai multe magazine din oraș. „Caut de doua zile un ventilator.…

- RESITA – Din cauza valului de caldura ce se va intensifica, Primaria Reșița a instalat corturi anti-canicula in locurile cele mai aglomerate din oraș, precum Parcul Tricolorului și Parcul Carașana! Locatiile sunt dotate cu dozatoare de apa și aer condiționat. Reșițenii pot gasi refugiu in aceste corturi,…

