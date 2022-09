Afaceri necurate în ”Republica Ploiești”. Notari publici, dezvoltatori imobiliari și funcționari din Primărie, cercetați de DNA Procurorii DNA fac ample investigații intr-o afacere imobiliara suspecta, in cadrul unui dosar penal proaspat deschis la unitatea din Prahova. In atenția Direcției Naționale Anticorupție ar fi cațiva oameni de afaceri, notari publici dar și funcționari din Primaria Ploiești. O firma de construcții cumpara un teren in Ploiești , loc unde vrea sa ridice cateva blocuri, incep procedurile, se fac acte și se apuca de lucru. Pana aici, nimic suspect. Totul pana cand locatarii vecini cu viitoarele cladiri vad pe un panou de informare ce urmeaza a fi construit langa casele lor. Astfel, oamenii care locuiau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

