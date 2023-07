Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au efectuat, in trafic, peste 500 de testari cu aparatele drug-test și peste 1.900 de testari cu aparatele etilotest, pe perioada desfașurarii festivalului Electric Castle de la Bonțida. Astfel, au fost intocmite 43 de dosare de cercetare penala, in 39 de cazuri fiind vorba despre…

- Polițiștii au depistat nu mai puțin de 57 de tineri, care intenționau sa intre la festivalul Electric Castle care are loc la Bonțida, in județul Cluj și care aveau asupra lor diverse substanțe interzise (droguri). ”In ceea ce priveste prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri, prin masurile…

- Un autocar care circula in noaptea de vineri spre sambata pe șoseaua Cluj-Gherla, ajuns la Bonțida, cu intenția de a intra in localitate, a ajuns intr-un șanț. Autocarul trebuia in mod normal sa intre spre festivalul Electric Castle pe la Rascruci, dar conducatorul auto, o șoferița, a incercat o manevra…

- Cu tot mai mulți antreprenori in cautare de soluții pentru optimizarea costurilor și sporirea eficienței, serviciul de gazduire de sediu social devine o opțiune tot mai atractiva pentru companii de toate dimensiunile. Aceasta abordare inovatoare ii ajuta pe antreprenori sa-și stabileasca și sa-și gestioneze…

- Vara este anotimpul perfect pentru distracție și Electric Castle este festivalul ideal unde poți face asta! Norocul vine la castel și Fortuna iți aduce cele mai cool zone de activare in festivalul de la Bonțida.In perioda 19-23 iulie, Norocul vine la castel pentru a 9-a ediție de Electric Castle. Muzica…

- Consiliul Județean anunța participanții la trafic, dar și pe cei care vor participa la festivalul Electric Castle, ca podul peste Someșul Mic din Bonțida, situat pe drumul județean DJ 161, a fost redat circulației. Reluarea circulației este temporara, pe perioada festivalului, mai exact pana luni, 24…

- Traficul rutier peste podul nou de la Bonțida se desfașoara cu restricții de circulație, anunța Consiliul Județean Cluj. Consiliul Județean anunța participanții la trafic, dar și pe cei care vor participa la festivalul Electric Castle, ca podul peste Someșul Mic din Bonțida, situat pe drumul județean…

- Consiliul Județean se apropie de finalizarea lucrarilor de construire a podului peste raul Someșul Mic din Bonțida. In acest fel, intregul tronson al drumului județean 161, care pornește din DN 1C și ajunge pana in proximitatea Castelului Banffy, va fi pe deplin pregatit și deschis circulației publice…