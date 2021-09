Stiri pe aceeasi tema

- Roya Rahmani, prima femeie ambasador a Afganistanului în Statele Unite care și-a parasit postul în iulie, este în mod clar oripilata de preluarea de catre talibani a țarii, dar nu este suprinsa și acuza, într-un interviu, fostul guvern de la Kabul susținut de America de eșecul…

- Cofondatorul mișcarii talibane și liderul politic al islamiștilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, va fi noul șef al guvernului, potrivit Reuters, care citeaza surse talibane. Conducerea noului guvern din Afganistan va fi completata de mullahul Mohammad Yaqoob, fiul cofondatorului taliban Mohammad…

- Infrangerea SUA, care au parasit Afganistanul in noaptea de luni spre marti, dupa o prezenta de 20 de ani, este o lectie pentru alti invadatori si pentru intreaga lume, a declarat marti un purtator de cuvant al talibanilor, potrivit AFP, scrie AGERPRES. "Este o mare lectie pentru alti invadatori…

- Pe masura ce talibanii câștigau teren, libertațile femeilor afgane dobândeau un termen de expirare. Pe 15 august, acel moment a venit - odata cu intrarea talibanilor în Kabul și ocuparea palatului prezidențial, lasat neocupat de președintele susținut de americani, Ashraf Ghani. A doua…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut marți talibanilor sa faciliteze plecarea tuturor celor care vor sa paraseasca Afganistanul. El a anunțat ca alianța va trimite mai multe avioane pentru evacuarea celor care vor sa plece din Kabul, relateaza Reuters.

- Statele Unite au anuntat luni ca vor recunoaste un guvern condus de talibani in Afganistan doar daca acestia respecta drepturile femeilor si resping teroristii, transmite AFP preluat de agepres. "In ceea ce priveste pozitia noastra fata de orice viitor guvern in Afganistan, aceasta va depinde de…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a precizat joi ca atacurile aeriene au fost lansate in ultimele zile, in sprijinul fortelor de securitate afgane, dar nu a oferit detalii.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a anunțat ca loviturile aeriene care au avut loc miercuri…

- Plecarea soldaților americani din Afganistan și cuceririle talibanilor ar putea da naștere unui val de migranți afgani care incearca sa fuga in Europa din calea razboiului de acasa. Afganistanul a invitat duminica tarile Uniunii Europene sa suspende in urmatoarele trei luni expulzarea solicitantilor…