- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania și singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunța rezultatele financiare aferente primului semestru. Astfel, in primele șase luni ale anului, MedLife a inregistrat o cifra de afaceri consolidata…

- Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 2,1 miliarde lei, in crestere cu 39% fata de aceeasi perioada a anului trecut, mai ales pe fondul cererii mai mari de aluminiu de pe pietele internationale,…

- Președintele Directoratului SC Ves SA Sighișoara a anunțat, in data de 13 iulie 2022, prin intermediul unui Raport curent publicat pe pagina web a Bursei de Valori București, www.bvb.ro, modificarea structurii Directoratului Societații. "Ves SA informeaza acționarii și investitorii ca in ședința din…

- Selectata din 350 de companii, ca urmare a voturilor membrilor Comitetului de Nominalizare, TRANSAVIA a fost desemnata una dintre semifinalistele programului antreprenorial MADE IN ROMANIA . O inițiativa a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) , ajunsa la cea de a 5-a ediție, competiția celebreaza afacerile…

- Grupul TeraPlast a inregistrat o cifra de afaceri de 373,6 milioane de lei in primul semestru al acestui an, in crestere cu 37% fata de aceeasi perioada din 2021, in timp ce EBITDA s-a situat la 35,7 milioane de lei, in scadere cu 16% comparativ cu primul semestru al anului trecut, se arata intr-un…

- Fenomenul mamelor minore este unul cronicizat in Romania, sustin reprezentantii organizatiei Salvati Copiii, fiind afectate in principal fetele cu acces ingreunat la educatie si sanatate si care devin mame fara a fi pregatite fizic, emotional si social, potrivit news.ro.Peste 700 de adolescente din…

- Noua unitate pune la dispoziția pacienților din centrul și nordul țarii servicii integrate de diagnostic și tratament, acoperind 16 specialitați medicale, un departament de imagistica, dotat cu RMN și ecografe de ultima generație și un centru de recoltare analize medicale.

- In data de 31.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.662 de persoane, dintre care 11.862 de cetateni ucraineni (in crestere cu 20 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.656 cetateni ucraineni (in…