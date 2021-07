Afaceri din sinuciderea asistată? Un bărbat din Olanda este acuzat de asistare ilegală la sinucidere și spălare de bani Parchetul olandez ancheteaza un barbat care este suspecatat de asistare ilegala la sinucidere, dupa decesul a cel puțin șase persoane carora le-ar fi furnizat un produs letal, relateaza AFP.

Suspectul în vârsta de 28 de ani, din Eindhoven (sud), a fost arestat marți și de atunci este în detenție. El este suspectat de asistare ilegala la sinucidere, ca a încalcat legile olandeze referitoare la practica medicinii și spalare de bani.

"Cazul a fost scos la lumina dupa moartea mai multor persoane. Aceștia au murit dupa ce au luat o substanța letala care ar fi fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

