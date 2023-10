Ochii sunt oglinda sufletului, iar pe langa asta, vederea este unul dintre cele mai importante simțuri, de aceea trebuie sa acționam imediat ce lucrurile incep sa nu mai fie atat de clare in viața noastra. Platinum Optic ajuta oamenii sa vada lucrurile așa cum sunt din anul 2003, cand Adrian Jucan a deschis primul cabinet oftalmologic la Targu Neamț. Adrian Jucan ca antreprenor La carma brandului Platinum Optic se afla un antreprenor energic, ambițios, independent și dornic de continua evoluție. Adrian Jucan a reușit sa-și extinda afacerea de la an la an, alegand sa faca pași mici și siguri, in…