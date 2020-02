Afaceri de succes. CEZ este unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa energiei Grupul CEZ este prezent in Romania din 2005. CEZ se ocupa de distributia energiei electrice in sudul tarii. CEZ Vanzare este principalul furnizor de energie electrica din sudul tarii si depaseste 1,4 milioane de clienti. Grupul CEZ este prezent pe piața romaneasca inca din anul 2005, odata cu preluarea companiei de distribuție a energiei electrice Electrica Oltenia SA. In Romania, la ora actuala, grupul este reprezentat prin noua companii. Din grupul CEZ fac parte companiile: Distribuție Energie Oltenia, CEZ Romania, CEZ Vanzare, CEZ Trade, CEZ ESCO Romania, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

