Afaceri de succes. CESIVO – mereu pe fază, de 26 de ani în Oltenia Povestea de afaceri a companiei CESIVO a inceput in urma cu 26 de ani, in domeniul electric. De atunci si pana acum, compania si-a extins activitatea in alte domenii. A fost creata divizia CESIVO Agricultura, care a devenit foarte cunoscuta in randul fermierilor din Oltenia. De 26 de ani, CESIVO este un nume binecunoscut in randul specialiștilor in domeniul electric si al companiilor din energie. Inființata in 1994, compania a activat pana in 2015 exclusiv in zona comerțului angro cu cabluri, materiale electrice și electroizolante, distribuite catre industria de specialitate la nivel național.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

