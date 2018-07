Afaceri de succes: 7 startup-uri care au fost infiintate de antreprenori romani

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: Astazi veti avea sansa sa va asumati un risc pentru viitorul carierei voastre. Daca nu sunteti intr-o relatie, s-ar putea sa se iveasca oportunitatea unui flirt.TAUR: S-ar putea ca in viitorul apropiat sa va bucurati de o calatorie in afara tarii.

- Cum arata o zi din vietile unora dintre cei mai de succes antreprenori pe plan mondial? Ce fac la fel sau diferit de noi? Phil Town, partener Entrepreneur Network, patrunde in vietile unora dintre cei mai cunoscuti investitori.

- Numarul investitorilor in proprietati imobiliare, care achizitioneaza apartamente pentru a le inchiria ulterior, a crescut in perioada 2016-2018, majoritatea fiind oameni de afaceri romani, care cumpara portofolii mici, de unul sau doua apartamente de doua camere, in conditiile in care randamentele…

- Banii castigați la munca in strainatate sunt tot mai des reinvestiți acasa, in agricultura. Dupa 20 de ani de Spania, un roman din Cheile Bicazului cultiva orez in Dolj, unde au investit și alți trei prieteni spanioli.

- Peste 120 de antreprenori cu experienta sau aflati la inceput de drum sunt asteptati pe 16 mai, la Cluj-Napoca, in inima Transilvaniei. Fiecare dintre cei prezenti este interesat sa afle cum functioneaza un business in franciza, ba unii dintre ei chiar cocheteaza cu ideea de a dezvolta un business in…

- Este rasa de gaini campioana la ouat- 364 de oua in 365 zile. Numele acestei rase a fost dat de denumirea organizației de unde provine rasa Orpington - Austral Orpington Club - si este cea mai cautata rasa de gaini din lume.

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, s-a intalnit, marti, cu atasatul pentru afaceri interne israelian la Bucuresti, Yossi Doron, pentru discutii despre cel de-al 10-lea grup de lucru, care va avea loc la Tel Aviv si Ierusalim, si care va reuni specialisti romani si israelieni in combaterea criminalitatii…

- Daca sunteți interesați de afaceri cu firme chinezești, China Smart Expo, de la Budapesta, este locul perfect pentru a stabili primele contacte. Oamenii de afaceri din Timiș sunt invitați sa viziteze aceasta expoziție, cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura.