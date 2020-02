Afaceri de aproximativ 100 de milioane de lei pentru comercianţii de flori, în perioada 1-8 martie (estimări Frames) Vanzarile de flori vor aduce importatorilor si florariilor din Romania o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro (circa 100 de milioane de lei), in perioada 1 - 8 martie, arata estimarile unei companii de consultanta.



Analiza de specialitate indica vanzari de peste 2,28 de milioane de buchete de flori, in intervalul mentionat, cu o marja de +/- 20%.



Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele, insa cei mai apreciati raman trandafirii.



Potrivit analizei realizate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

