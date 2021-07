Stiri pe aceeasi tema

- ​Ca distribuție geografica București se afla pe primul loc în România în funcție de cifra de afaceri a business-urilor din construcții care au sediul aici, însumând 33,7 miliarde de lei și 31% din nivelul național în 2019, releva un studiu de piața. Citește…

- Alten Romania, subsidiara a grupului de origine franceza Alten si una dintre cele mai importante companii de consultanta in IT si inginerie, a realizat in 2020 afaceri de peste 26 milioane euro in 2020, in crestere cu 5% fata de anul anterior, la un profit net de aproximativ 3,7 milioane de euro,…

Esti o persoana dinamica, serioasa, puternica, in cautarea unui loc de munca? MODULO angajeaza muncitori in productia de materiale de constructii decorative.

- Abandonate de autoritați, tot mai multe cladiri din Baia Mare reprezinta o amenințare la adresa trecatorilor. Fațadele crapate de intemperiile vremii, pereții scorojiți și zidurile din care se desprind bucați de caramida și mortar decoreaza peisajul cotidian, intr-un oraș in care intalnim doar invingatori.…

- Conectivitatea este esențiala pentru societate și bineințeles, pentru mediul de afaceri. Din acest punct de vedere, operatorii de telecomunicații dețin un rol fundamental pentru transformarea digitala; investesc, construiesc și opereaza rețele. Insa, pentru o tranziție la tehnologia 5G care sa aduca…

- Noul val de companii antreprenoriale care aleg sa se finanțeze pe piața de capital locala, precum și oportunitațile investiționale existente la Bursa de Valori București – atuuri din perspectiva investitorilor individuali Profitabilitatea, ințelegerea modelului de business, gradul de indatorare, rata…

- Aproape 150 de tone de materiale de constructii urmeaza sa fie transportate cu elicopterul pe cel mai inalt varf din muntii Bucegi. Operatiunea extreme de dificila este necesara pentru un amplu proiect de reabilitare a statiei meteo de la Varful Omu.

- Doua multinationale care au centre deschise si in Iasi au fost premiate pentru performantele lor in sectorul serviciilor de afaceri din Europa Centrala si de Est (CEE), in cadrul celei de-a 9-a Gala CEE Business Services Summit & Awards. Castigatorii sunt SCC Romania, la categoria Most Transformed Workplace…