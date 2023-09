Stiri pe aceeasi tema

- Comuna ȘPRING anunța incepere proiect ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei la școala din Drașov” Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Comuna ȘPRING anunța inceperea proiectului cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA…

- Prima școala din Romania reabilitata energetic prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost reinaugurata, luni, in localitatea Sapoca din județul Buzau, dupa o investiție de 1,6 milioane de euro. Potrivit primarului localitații, Iulian Manea, Școala Gimnaziala Sapoca este prima unitate…

- Romania va beneficia de noi investitii pentru cresterea rezilientei si independentei energetice, in valoare de 1,4 miliarde euro prin REPowerEU, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene,…

- „Imi pare foarte rau, nu vom avea concedii. Suntem intr-o cursa contratimp sa accesam toti banii europeni disponibili”, și-a avertizat miniștrii premierul Marcel Ciolacu. Afirmația sa a fost facuta in sedinta de Guvern din 20 iulie, atunci cand seful Executivului le-a cerut ministrilor care coordoneaza…

- Ieri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca fondurile europene pe care Romania le are la dispozitie in perioada imediat urmatoare in domeniul educatiei depasesc 5 miliarde de euro, mentionand ca unul dintre obiectivele strategice este crearea unei generatii noi,…

- Plați suspendate de 53 de milioane de euro pentru Romania din tranșa a doua din PNRR, in valoare totala de aproape 2,8 miliarde de euro. Jaloanele neindeplinite și ce urmeaza Plați suspendate de 53 de milioane de euro pentru Romania din tranșa a doua din PNRR, in valoare totala de aproape 2,8 miliarde…

- Comunicat “PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” – lansare proiect „Renovare energetica a Caminului Muncitoresc din orasul Baia de Aries” Comunicat de presa Privind lansarea proiectului cu titlul: “ Renovare energetica a Caminului Muncitoresc din Orasul Baia de Aries”, Cod proiect C10-I3-676…

- Comunicat “PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” – „Realizarea unui sistem inteligent de management urban in orasul Baia de Aries” Comunicat de presa Privind lansarea proiectului cu titlul: “ Realizarea unui sistem inteligent de management urban in Orasul Baia de Aries”, Cod proiect C10-I1.2-701…