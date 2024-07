Afaceri Constanta: Societatea Unirea 2001 SA aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024

Stiri pe aceeasi tema

- In baza Legii nr. 31 1990, republicata si a prevederilor Actului constitutiv al societatii, s a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UNIREA 2001 ndash; SA. Hotararile au fost publicate in Monitorul Oficial in data de 18 iulie 2024. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UNIREA…

- Sulina Estival 2002 SA este detinuta de familia Dusu.Actionarii Sulina Estival 2002 SA au aprobat situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2023, dar si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024. Hotararile au fost adoptate in cadrul Adunarii General a Actionarilor din 11 aprilie…

- Potrivit platformei termene.ro., societatea BTT Perla Costinestiului SA a fost infiintata in anul 2008B.T.T. Perla Costinestiului S.A. a adoptat hotararea nr. 2 din data de 14.05.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Decizia s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei pe 4 iulie 2024.Adunarea…

- Consiliul de Administratie al B.T.T. Perla Costinestiului S.A., in temeiul Legii nr. 31 din 1990 si al actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 23.07.2024, ora 12.00, la sediul societatii situat in com. Costinesti, Constanta. Convocarea s a…

- Adunarea generala ordinara a actionarilor COMCEREAL S.A., intrunita legal in ziua de 17.04.2024, ora 13.00, la adresa din Constanta, Str. Industriala nr. 1, a decis printre altele ce indemnizatii vor primii membri Consiliului de Administratie.Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial se aproba…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Argus SA a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2024; dar si descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023. In adunarea generala au fost numiti si membrii Consiliului de Administratie…

- Decizia s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei pe data de 21 mai 2024.Societatea Gran Via Romania S.A. a adoptat hotararea din data de 8 martie 2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, decizie ce s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei pe data de 21 mai 2024.Adunarea Generala Ordinara…

- A fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii S.C.U.T. SA pentru data de 29.05.2024. Pe ordinea de zi se regaseste si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023. Administratorul unic al societatii S.C.U.T. SA, cu sediul in Constanta,…