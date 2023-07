Afaceri Constanta: Societatea Samivial infiintata la Navodari. Cu ce se ocupa

Stiri pe aceeasi tema

- In baza cererii nr. 55869 din data de 12.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : SMARTE Bamp;B STAR S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta,…

- In baza cererii nr. 55106 din data de 08.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : BARI LUCKY STARS S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in: municipiul Constanta,…

- In baza cererii nr. 49805 din data de 24.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : Ramp;R MARINE BUSINESS S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in: satul Schitu,…

- In baza cererii nr. 50739 din data de 29.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : Constructii Renovari Instalatii S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in: satul…

- In baza cererii nr. 50457 din data de 26.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : BRILF CLEAN S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in : loc. Eforie Sud, orasul…

- In baza cererii nr. 50223 din data de 25.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : FERMA CU LEMNE S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Topalu, comuna Topalu,…

- In baza cererii nr. 50072 din data de 25.05.202 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : BEST TEAM GCL S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Mircea Voda, comuna…

- In baza cererii nr. 45478 din data de 23.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului ARTEUM SOCIAL S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, strada…