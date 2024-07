Afaceri Constanta: Se schimba sediul social al firmei Prestige Management Project SRL. Iata noua adresa

Asociatele societatii Prestige Management Project SRL, Misilinga Mihaela si Cioti Elena, au hotarat: Art. 1. Cooptarea in societate in calitate de asociat a Garnier Gilda Ariadna, cetatean roman.Art. 2. Retragerea din societate a asociatei Cioti Elena care cesioneaza la valoarea nominala conform art. 202 alin. 2 din Legea nr. 31 1990, cele 16 parti sociale pe care le detine catre Garnier Gilda Ariadna.Art. 3. Capitalul social in valoare de 200 RON: 20 de p.s. X 10 RON fiecare va fi structurat as ...