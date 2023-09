Afaceri Constanta: Schimbari in cadrul firmei Quantum Sym Expert SRL. Cine este noul administrator

Stiri pe aceeasi tema

- Unui dintre asociatii societatii Sig Med Constanta SRL a decis sa se retraga din firma. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Gheorghe Giurca se retrage din societate si cesioneaza la valoarea nominala lui Trantu Stere 10 parti sociale in valoare de 100 RON.Cesiunea s a facut in baza art.…

- Asociatii societatii Cariera Sibioara SRL au decis completarea obiectelor de activitate, inchiderea unui punct de lucru din Constanta si deschiderea unui nou punct de lucru la Sibioara, judetul Constanta. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, asociatii Betoane sl Prefabricate S.R.L. reprezentata…

- Adunarea Generala a Asociatilor DOBROGEA MORARIT S.R.L., in prezenta lui Fotini Teodorescu, detinand un numar de 50 parti sociale, reprezentand 50 din capitalul social al societatii, a lui VULPE Mihail Catalin, detinand un numar de 50 parti sociale, reprezentand 50 din capitalul social al societatii,…

- Asociatii societatii Golden Aura MRK au decis sa predea partile sociale detinute unor noi asociati. Potrivit documentulu publicat in Monitorul Oficial, Florin Stan si Aura Stan, in calitate de asociati ai Sc Golden Aura MRK au decis: Art. 1. Se coopteaza in societate Constantin Marcu, si Maria Cristina…

- Asociatii Topaz Aurora SRL s au reunit in Adunarea Generala a Asociatilor, la data de 04 iulie 2023. Uan dintre deciziile luate in cadrul AGA vizeaza capitalul social al societatii, care este de 186.982,5 lei, reprezentand aport in natura. Cesionarea partilor sociale detinute de catre Cedentul Stoica…

- Asociatii societatii Beniamin Transport si Constructii SRL, Beniamin Paslaru si Haralambie Boboc au decis cooptarea in cadrul societatii a lui Cristian Ene. De asemenea Beniamin Paslaru si Haralambie Boboc s au retras din societate si au cesionat un numar de 20 parti sociale, cu valoare nominala de…

- Actionarii societatii Framicer Import Export SRL, Meric Cenk Yigit cetatean turc si Parati Vittorio cetatean italian s au reunit in Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.Una din cele mai importante decizii vizeaza retragerea din societate a lui Parati Vittorio si cesionarea la valoare nominala…

- Asociatii societatii Endless Sun Power S.R.L. Constanta, Alexandru Aldea si Shikun and Binui Energy Romania S.R.L au luat mai multe decizii ce vizeaza societatea. Astfel, a fost aprobata cesiunea de catre Alexandru Aldea catre Shikun, a unui numar de 15 de parti sociale ale Societatii, cu o valoare…