Afaceri Constanta: Modificari in societatile Terra Wind Power SRL si Wind Power Energy SRL, controlate de Muntmark Emanuel, regele eolienelor

- Firma este fondata in anul 2020, iar pe anul 2023 firma a raportat zero salariati Societatea Solpower Energy SRL a adoptat o hotarare din data de 08.04.2024 a adunarii generale a asociatilor. Asociatii, Mrejeru Catalin, Buliga Dinu Vasile, Buliga Florin Trifan, si Monsson S.R.L., o societate cu raspundere…

- Asociatii societatii Ami Invest SRL Constanta au dluat mai multe decizii ce vizeaza activitatea firmei.Astfel, Ionel Avram, Viorel Mocanu, Marioara Avram si Nicolae Buluta in calitate de asociati ai S.C. AMI INVEST S.R.L. cu sediul in municipiul Constanta, bd. 1 Mai au decis ca Marioara Avram si Viorel…

- O femeie de 69 de ani, administrator al unei asociații de proprietari din Lugoj, a fost reținuta de polițiștii lugojeni, joi seara, pentru delapidare in forma continuata. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J. Timiș, sub coordonarea procurorului…

- Asociatul societatii CORUTA amp; AUR S.R.L. a decis cooptarea unui nou asociat in cadrul firmei.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Oprea Nelutu a hotarat cooptarea in calitate de asociat a Aureliei Oprea. De asemenea, Nelutu Oprea s a retras din societate si a cesionat la valoarea nominala,…

- Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 2.368 din data de 15 mai 2024 In calitate de asociat unic al societatii, Ionut Rusu, viceprimar al municipiului Constanta, detinator a unui numar de 986 de parti sociale, cu valoarea nominala de 1.000 de lei, reprezentand 100 capitalul…

- Asociatii societatii AXC IMOBILIARE DEVELOPMENT S.R.L. au decis mutarea sediului firmei. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Alexandru Olea si Constantin Vlase au decis actualizarea datelor de identificare ale asociatului si administratorului Alexandru Olea si schimbarea sediului social…

- Conform termene.ro, Golden Grain Organics SRL are sediul pe strada Traian nr. 64, Constanta, obiectul de activitate este "intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate" si functioneaza din anul 2019 Robert Adrian Cringus, asociat unic al Golden…

- In SC Vivinco Winery SRL, care are sediul social in Bucuresti, asociati sunt Iulian ndash; Sorin Iuroaia si Adrian ndash; Mihail Andronic. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 2084, din data de 25 aprilie 2024, a fost publicata hotararea nr. 1950 13.03.2024 a Adunarii Generale a Asociatilor…