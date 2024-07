Afaceri Constanta: Modificari in cadrul societatii General First Company SRL. Cine este noul administrator

Stiri pe aceeasi tema

- Unicul asociat al societatii Visionagro Grup SRL a decis cooptarea unui noi asociat in cadrul firmei.Potrivit adnuntului publicat in Monitorul Oficial, Cristian Alecsandru Ene a hotarat cesionarea catre Simona Monalisa Ene a unui numar de 4 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei partea sociala…

- Unicul asociat la societatii Cabinete Medicale Virciu Marcel S.R.L. a decis mutarea sediului social al fitrmei si inchiderea unui punct de lucru din localitatea Mihail Kogalniceanu.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Virciu Marcel Iulian, in calitate de asociat unic al Cabinete Medicale…

- Unicul asociat al societatii Moss Dent 2002 S.R.L. din Constanta a decis inchiderea unui punct de lucru si suspendarea activitatii firmei pe o perioada de trei ani.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Mosoianu Catalin Stefan, asociat unic in societatea sus mentionata, a decis inchiderea…

- Unicul asociat al societatii Giulio Roof S.R.L. a decis cooptarea unui nou asociat in cadrul firmei, mutarea sediului in Constanta si schimbarea denumirii firmei. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Iulian Marcu, in calitate de asociat unic al societatii GIULIO ROOF S.R.L., a hotarat schimbarea…

- Asociatul societatii CORUTA amp; AUR S.R.L. a decis cooptarea unui nou asociat in cadrul firmei.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Oprea Nelutu a hotarat cooptarea in calitate de asociat a Aureliei Oprea. De asemenea, Nelutu Oprea s a retras din societate si a cesionat la valoarea nominala,…

- Unicul asociat al societatii DIZZY BEACH S.R.L. a decis cooptarea unui nou asociat in cadrul firmei. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial Cristina Carlig a decis cooptarea in societate a Andreei Cichemschi care devine astfel asociat.Cristina Carlig a cesionat la valoare nominala 16 parti…

- Unicul asociat al societatii STANDARD EXIM S.R.L. a decis cooptarea unui nou asociat in cadrul firmei. Potrivit datelor publicate in Monitorul Oficial, Nicolae Bara, in calitate de asociat unic in cadrul Societatii STANDARD EXIM S.R.L., a hotarat in data de 25.03.2024 cooptarea in calitate de asociat…

- Unicul asociat al societatii ARTEMIS TOP CAFE S.R.L. a decis schimbarea sediului social al firmei. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Ramona Cornelia Chitu, in calitate de asociat unic a decis schimbarea sediului social al societatii in: Constanta, str. Soveja nr. 110 judetul Constanta.De…