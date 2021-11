Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Emmanuel Macron l-a acuzat pe premierul Australiei, Scott Morrison, ca l-a mințit cu privire la anularea unui contract de construcție a unui submarin in septembrie, relația dintre cele doua țari fiind afectata. Emmanuel Macron i-a adus acuzații serioase lui Scott Morrison, susținand ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a acuzat pe premierul australian Scott Morrison ca a mintit în legatura cu contractul pentru submarine, în valoare de mai multe miliarde de dolari, anulat în urma cu sase saptamâni din cauza unei noi aliante de securitate între Canberra,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a discutat joi la telefon cu premierul Australiei, Scott Morrison, si i-a cerut o compensatie in vederea reluarii relatiilor dintre tarile lor, intrerupte de Paris dupa ce Canberra a renuntat la achizitia a 12 submarine franceze in schimbul unor submarine americane.

- Premierul australian a recunoscut miercuri seara ca presedintele francez Emmanuel Macron i-a facut viata grea dupa ruperea contractului privind livrarea unor submarine franceze Australiei, dar Scott Morrison a spus ca va avea "rabdare" in privinta restabilirii relatiilor cu Franta, potrivit AFP.…

- Președintele francez Emmanuel Macron își va trimite, saptamâna viitoare, înapoi ambasadorul SUA, dupa ce președintele Joe Biden a fost de acord ca o consultare cu Franța înainte de anunțarea unui pact de securitate cu Australia ar fi putut preveni un conflict diplomatic, a spus…

- Decizia Canberrei de a anula acest contract de achizitionare a 12 submarine franceze cu propulsie diesel-electrica, in valoare de 56 de miliarde de euro, in favoarea furnizarii unor submarine americane cu propulsie nucleara, a infuriat Parisul. ”Australia nu are nevoie sa-si dovedeasca atasamentul,…

- Președintele Franței Emmanuel Macron va avea o discuție telefonica cu omologul sau american Joe Biden în urmatoarele zile, pe fondul scandalului submarinelor care a determinat Parisul sa recurga la un gest diplomatic dur și sa își recheme ambasadorul de la Washington, relateaza Reuters.…

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea câstigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat în favoarea controversatului pact de securitate încheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, într-un articol publicat în The Sunday Telegraph, citat…